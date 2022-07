Mikkel Damsgaard ha parlato a il Secolo XIX. Il danese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mister Giampaolo vuole che abbiamo sempre la palla tra i piedi per creare quante più occasioni possibili e mettere in difficoltà gli avversari. Mi piacciono le sue idee. Quest’anno vorrei fare più gol su punizione. Entrare tra le prime 10? Dobbiamo credere in noi stessi e giocare al meglio ogni partita”

Foto: Twitter Sampdoria