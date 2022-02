Damsgaard: “Il 2021 è stato un anno stupendo, anche se finito male. Spero di ripetermi nel 2022”

Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo della Sampdoria, ha parlato a bt.dk dopo aver ricevuto il premio come miglior talento maschile dell’anno 2021.

Queste le sue parole: “Il premio mi rende orgoglioso. Ne sono incredibilmente felice, è un premio davvero speciale. Significa molto per me che gli altri giocatori pensino che me lo merito. Purtroppo la parte finale dell’anno è stata un po’ in salita, ma a parte questo il 2021 è stato un anno calcistico fantastico per me, e soprattutto i Campionati Europei della scorsa estate rappresentano per me un viaggio fantastico. Spero di poter tornare presto in campo di nuovo. E poi spero che il 2022 mi offra un’altra opportunità per giocare per la Nazionale e che tornerò ancora più forte nella mia squadra di club”.

Foto: Twitter Sampdoria