Damsgaard e Jankto mettono le ali alla Samp: 3-1 al Crotone. A segno anche Quagliarella

La Sampdoria ha battuto il Crotone per 3-1. Il gol che sblocca la gara per i blucerchiati è di Damsgaard al 26′ su assist di Jankto: i due esterni di centrocampo erano stati cambiati di fascia qualche minuto prima da Ranieri. Dieci minuti dopo tocca invece a Jankto siglare la rete del raddoppio. Allo scadere della prima frazione Simy su rigore ha messo a segno il punto del 2-1. Un colpo di testa di Quagliarella, subentrato al posto di La Gumina, al 20′ della ripresa ha fissato il risultato sul 3-1. La Samp bissa il successo di Verona e si porta a 17 punti in classifica.

Foto: Twitter Sampdoria