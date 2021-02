Damsgaard: “Chiesa mi ha impressionato. Ammiro Iniesta”

Il centrocampista della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, astro nascente del calcio, una delle soprese di questa stagione, ha parlato in esclusiva a SportWeek della stagione e delle sue qualità.

Queste le sue parole sui giocatori che lo hanno impressionato: “Nella Juve Chiesa. E’ tecnico, potente e veloce. Mi ispiro a lui quando gioca sull’esterno. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sapevo che erano bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene il pallone tra i piedi. Nell’Inter mi ha impressionato Alexis Sanchez, è rapido di gambe e di pensiero ed è sempre un passo avanti a te. Nel Milan invece dico Kessie perché è forte fisicamente”.

Idolo da ragazzo: “Ho visto qualche video su Youtube di Michael Laudrup, il più famoso calciatore danese. Lui è il punto di riferimento per i ragazzi danesi ed essergli paragonato mi inorgoglisce. Laudrup è partito da un paese piccolo come il nostro per arrivare nei grandi club europei. Spero di fare lo stesso viaggio”.

Su chi ammira: “Per me non c’è nessuno come Iniesta. Per il resto, ora ho la fortuna di affrontare grandi squadre come Juve. Inter e Milan. Guardando grandi giocatori dal vivo posso imparar da ciascuno di loro, qualcosa”.

Foto: Twitter Sampdoria