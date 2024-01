D’Amico: “Vigili sul mercato per trovare opportunità. El Bilal? Darà il suo contributo nel girone di ritorno”

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Frosinone, partendo da El Bilal Toure, convocato per la prima volta dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per mesi: “Siamo felici per il ragazzo, ha vissuto mesi particolari con due infortuni ravvicinati che lo hanno tenuto fuori sette mesi. Siamo strafelici per lui, ha affrontato il momento con professionalità e carattere. Darà il suo contributo nel girone di ritorno. Che attaccante è? Ha grande forza e velocità, con il passare del tempo e il lavoro del mister migliorerà tantissimo”.

Infine, sul mercato: “Mancano ancora un po’ di giorni alla fine, siamo vigili e attenti per trovare opportunità, se ce ne fossero. La prossima settimana non giocheremo, ci sarà un riposo forzato per noi, e saremo più tranquilli nel valutare le occasioni”.

Foto: sito Lega Calcio Serie A