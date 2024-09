D’Amico: “Koopmeiners? Storia mai vista. Tre settimane senza venire a Zingonia, non ci potevamo credere”

Alla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico è tornato a parlare del trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus: “E’ difficile che un giocatore dell’Atalanta possa dire no se chiama la Juve. E l’Atalanta resta l’Atalanta: si è sempre rigenerata anche attraverso le cessioni. Noi volevamo tenerlo, poi i suoi comportamenti ci hanno messo di fronte a una storia mai vista. Tre settimane senza venire a Zingonia, non ci potevamo credere. E dire che la questione si poteva gestire in un altro modo col senno di poi”.

