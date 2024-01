DAMIAN PIZARRO, L’UDINESE GUARDA AL FUTURO

L’Udinese guarda al presente, con una salvezza da conquistare, ma anche al futuro, come ha sempre fatto nell’era Pozzo, provando ad anticipare innesti di mercato, portando poi in Italia diversi talenti diventati poi top players e che hanno fatto la fortuna del club friulano.

L’ultimo nome che è in procinto di arrivare alla corte di Pozzo, è Damian Pizarro. Attaccante cileno, classe 2005, del Colo Colo. Secondo fonti cilene, tra il club bianconero e quello sudamericano c’è un accordo e sembra imminente l’arrivo del giovane giocatore alla corte di Pozzo. Si tratta di una operazione da 3.5 milioni di euro per il 75% del cartellino del giocatore. L’Udinese è riuscita a strappare un vero e proprio gioiellino al Colo Colo, considerando la forte concorrenza che c’era sul giocatore, come ad esempio quella del Chelsea. Quando si parla di Cile e Udine, la storia non può non riportare indietro alla mente, con diversi fenomeni, poi, passati per il Friuli. Sicuramente tra i cileni che a Udine hanno lasciato il segno va citato in primis l’omonimo (ma tra i due non c’è nessun legame di parentela) David Pizarro, indimenticabile ex centrocampista bianconero. Come scordarsi poi di Alexis Sanchez, ora all’Inter, che proprio come Damian Pizarro venne acquistato dal Colo Colo. Cileno anche Mauricio Isla, esterno a tutta fascia che in bianconero è esploso per poi andare alla Juve.

Insomma, i tifosi friulani sognano un nuovo potenzuale colpo, in prospettiva, con questo innesto. Nonostante la giovane età, Damian sta facendo registrare numeri spaventosi nella massima serie cilena. In questa stagione, in 16 presenze da titolare ha messo a segno 6 gol e 4 assist. Parlando di un 18enne. E’ chiaro che l’impatto in Italia sarà differente, ma il talento per poter far bene c’è.

Damian è nato a Santiago del Cile il 28 marzo 2005. Ha sempre e soltanto militato nel Colo Colo, con cui è cresciuto nel settore giovanile, fino all’esordio in prima squadra, arrivato prestissimo, nel gennaio 2023, a 17 anni, quando è stato promosso tra i big dopo una trafila nelle giovanili. Infatti, i numeri straordinari con l’Under 19, hanno portato il club a puntare presto su questo ragazzo che in 2 anni nell’Under 19 aveva segnato oltre 30 gol.

L’arrivo quindi in prima squadra nel gennaio 2023, dove si guadagna presto la titolarità, chiudendo infatti la stagione con 38 presenze, 7 gl e 4 assist in tutte le competizioni. Per lui 6 i gol in campionato e 1 in coppa del Cile. Sei anche le presenze in Copa Libertadores. Un potenziale enorme ancora tutto da dimostrare. Con il Colo Colo ha vinto la Coppa del Cile poche settimane fa, con cui è stato protagonista anche in finale, con un assist.

Fisico possente, 188 cm, molto forte di testa e buona rapidità. Deve migliorare tecnicamente nel tocco di palla e nel gioco di squadra. Numero 9 sulle spalle, tanta forza fisica e senso del gol.

Che in patria credano molto in lui è evidente anche in Nazionale, con la prima presenza con la maglia del Cile lo scorso 16 novembre, nella gara di qualificazione ai Mondiali, dove ha giocato tutti i 90 minuti nello 0-0 contro il Paraguay.

Insomma, in Cile credono in questo giovane, come crede l’Udinese che pensa ancora una volta al futuro e spera che Damian Pizarro possa ripercorrere le gesta dei suoi connazionali e diventare un potenziale fenomeno del calcio europeo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damian Pizarro (@dpizarro9)

Foto: Instagram personale