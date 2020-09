D’Ambrosio: “Volevamo vincerla a tutti i costi, mi auguro di mettere in difficoltà Conte”

Danilo D’Ambrosio, l’uomo della provvidenza dell’Inter, ha commentato così la vittoria sulla Fiorentina: “Una vittoria da pazza Inter, ma anche da squadra che la voleva vincere. Conta vincere, a prescindere da che partita sia. Vogliamo farlo senza soffrire, oggi si era messa male, poi secondo me in alcune occasioni siamo stati sfortunati a non chiuderla ma abbiamo dimostrato che vogliamo vincere, lottare e abbiamo cambi che fanno la differenza. Mi auguro di mettere in difficoltà l’allenatore nelle sue scelte, sono contento se la squadra trova benefici. Prima di tutto i gol cerco di non farli prendere, se poi ne arrivano sono contento”.

Foto: Twitter Inter