D’Ambrosio: “Volevamo riscattare il derby”

A InterTv ha parlato D’Ambrosio, al termine della gara di Coppa Italia: “La squadra ha risposto con il passaggio del turno e una prestazione convincente. Dopo il derby avevamo voglia di riscatto. La Roma è una squadra che corre, è tecnica, dal centrocampo in avanti ha ottime qualità, ma noi non siamo da meno, e abbiamo dato tutto. Ora testa al Napoli, altra gara fondamentale perché sono una diretta concorrente per la vittoria finale. Hanno avuto una settimana piena per preparare il match ma da domani anche noi ci applicheremo al massimo. Sabato è mancata la gestione, quella che questa sera ci ha permesso di chiudere la partita senza aver subito molto da parte della Roma. Abbiamo sempre dominato e dettato noi i tempi”.

FOTO: Twitter Inter