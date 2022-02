D’Ambrosio: “Speravamo di rifarci dopo il ko col Sassuolo, ma il pareggio è come una sconfitta”

Grande rammarico per l’occasione sprecata in casa Inter. Così D’Ambrosio a Sky Sport al termine della partita: “Nelle ultime partite il Genoa ha cambiato modo di giocare ed è stato aggressivo per oltre 90 minuti, noi abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Dopo il passo falso col Sassuolo, speravamo di rifarci oggi. Il pareggio è come una sconfitta, dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare a testa bassa”.

FOTO: Twitter Inter