D’Ambrosio si sfoga per l’espulsione: “Questi sono scarsi veri”

Danilo D’Ambrosio è stato protagonista in negativo di Monza-Cagliari, dopo l’espulsione diretta per contatto con Mina durante il lunch match Monza-Cagliari. L’ex Inter avrebbe scalciato nelle parti del basso addome il difensore del Cagliari. D’Ambrosio dopo una reazione sul difensore dei rossoblù, non è andato per il sottile, una volta uscito a bordo campo è sbottato con il quarto uomo: “Ma come facevo a rialzarmi?…Oh, questi sono scarsi veri”, il suo commento riferito alla squadra arbitrale.

Foto: sito Monza