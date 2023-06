D’Ambrosio saluta l’Inter: “È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà”

Attraverso un lungo post sui propri canali social, Danilo D’Ambrosio ha voluto salutare l’Inter. Con molta commozione, non ha nascosto l’amarezza per come la sua avventura in nerazzurro è terminata: “Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è stato possibile, peccato! Inter per me significa famiglia; Famiglia come quella che io e mia moglie abbiamo scelto e desiderato di creare proprio qui, nel posto in cui siamo cresciuti, amando questa maglia e vivendone gioie e dolori. Famiglia come quella composta da tutti i membri dell’ Inter con cui giorno dopo giorno abbiamo lavorato per portare l’Inter dove merita e sono certo che continueranno in questa direzione! È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. Sempre e solo per il bene dell’Inter ! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono certo che sarà un pezzo della nostra vita che ci porteremo per sempre nel nostro cuore! Grazie a chi mi ha sempre supportato ed apprezzato, a chi ha cambiato idea e a chi no ..perché tutti avete contribuito alla mia crescita professionale e reso un uomo equilibrato nelle valutazioni ! “Milano siamo solo noi.. e so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò ……Vi abbraccio forte, Danilo”.

Twitter uff Inter