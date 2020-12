D’Ambrosio: “Lo Spezia ha una identità di gioco precisa ma noi dobbiamo vincere”

Danilo D’Ambrosio a Inter TV ha parlato pochi minuti prima della gara con lo Spezia a San Siro.

Queste le parole del difensore nerazzurro: “Giochiamo ogni tre giorni come le altre squadre, come percepiamo noi la stanchezza la sentono gli altri. Anche oggi cercheremo di fare quanto fatto nell’ultimo periodo e di portare a casa il bottino pieno. Non sarà una partita facile come può sembrare a qualcuno. Lo Spezia è una squadra neopromossa e con tanti giovani ma con le idee ben precise. L’anno scorso hanno vinto i play off e quest’anno hanno fatto un buon inizio di stagione, senza sfigurare. Sarà una partita complicata”.

Foto: Twitter uff. Inter