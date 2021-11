D’Ambrosio: “Lo scudetto vinto è anche merito di Spalletti. Insigne? E’ legato a Napoli”

Queste le sue parole: “Col mister c’è un bel rapporto, a prescindere dalle strade percorse. Se abbiamo vinto uno scudetto, lo dobbiamo anche a lui che ha iniziato un percorso vincente. La partita ha un pizzico di difficoltà in più rispetto alle altre, visto che Napoli e Milan stanno facendo un ottimo campionato. Se vogliamo rimanere aggrappati alle prime dobbiamo fare un bel risultato”.

Danilo D’Ambrosio , difensore dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset, dove accoglie il suo ex tecnico, Luciano Spalletti, sostenendo la tesi che nello scudetto vinto la scorsa stagione ci sia anche un pizzico del suo lavoro.

D’Ambrosio non si sbilancia a domanda sul futuro dell’amico Lorenzo Insigne, e su un suo futuro eventuale all’Inter: “So che Lorenzo è affezionato a Napoli, ogni volta che scende in campo lo dimostra. E’ un amico, di più non posso dire”.

Foto: Twitter Inter