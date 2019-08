D’Ambrosio: “L’Inter è sempre stata la mia priorità. Rinnovo? Credo che molto presto…”

Danilo D’Ambrosio, duttile difensore dell’Inter e al centro del progetto Conte, ha parlato del suo momento e del suo imminente rinnovo ai microfoni di Sky: “La mia priorità è sempre l’Inter e il contratto non è un problema per me. Mi sento legato a questo club da tanti fattori e il prolungamento mi sembra una cosa naturale. Ne stiamo parlando con la società e credo che molto presto arriverà la fumata bianca”.

Foto: Inter Twitter