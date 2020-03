D’Ambrosio: “La vittoria più grande? Battere il Coronavirus. Conte ci chiede sempre come stiamo”

Queste le dichiarazioni di Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport: “Stare 24 ore su 24 a casa non mi era mai capitato e devo dire che stare in famiglia è la cosa più bella e quella che ti dà più emozioni di tutte. Da un lato sono davvero felice di stare con la mia famiglia. La più grande vittoria sarebbe vincere la battaglia contro il Coronavirus. Ci sono tante famiglie distrutte e tanti medici e infermieri che lavorano 24 ore su 24. Conte? Il mister e il suo staff ci chiedono sempre come stiamo, come trascorriamo le nostre giornate e se rispettiamo il programma di alimentazione e quello fisico”, ha detto D’Ambrosio.

Foto: Twitter ufficiale Inter