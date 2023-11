D’Ambrosio: “In estate ho ricevuto varie offerte, ho scelto Monza per Galliani e Palladino”

Danilo D’Ambrosio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il motivo del suo trasferimento al Monza dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter in estate: “Avevo già avuto altre offerte prima di questa. Ma quando è arrivata la possibilità di venire qui, ho accettato perché Adriano Galliani è una certezza e perché ricordavo bene il lavoro fatto sul campo da Raffaele Palladino. Mi spiace non aver conosciuto Silvio Berlusconi”.

Sul contesto tattico ideale trovato in Brianza l’esperto difensore ha aggiunto: “È stato uno dei motivi per cui ho accettato di venire a Monza. E a Palladino quando ci siamo parlati la prima volta, ho detto che vorrei ancora divertirmi. Ho segnato in Coppa Italia, ma in testa ho il campionato: voglio segnare il prima possibile. In fin dei conti da ragazzo ero un attaccante

Foto: Instagram D’Ambrosio