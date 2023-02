D’Ambrosio: “Il mio lancio è bello, ma per fare gol serve il talento di Lautaro”

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo con l’Udinese: “Lautaro è un giocatore formidabile, è tornato ancora più carico dopo il Mondiale. Il mio lancio è sicuramente bello, ma per fare gol serve il talento di Lautaro“. Poi ha proseguito: “E’ difficile perché sono stati sei mesi nei quali ho sofferto di pubalgia. Sono un professionista, ho sempre voglia di dimostrare che voglio esserci. Quando il mister mi dà la possibilità, mi faccio sempre trovare pronto”. Infine, su Lukaku e Brozovic: “E’ importante per noi, sono due giocatori che fanno la differenza. L’Inter per fortuna può contare su tanti giocatori. La Champions è un mondo a parte, ci dà tantissima adrenalina”.

Foto: Instagram D’Ambrosio