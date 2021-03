D’Ambrosio: “Grazie a tutti, sto bene. Ho solo un po’ di febbre e stanchezza”

Tramite una storia su Instagram, il difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, rassicura sulle sue condizioni di salute dopo essere stato riscontrato positivo al Covid-19.

Queste le parole del giocatore: “Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell’attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto Danilo”.

Foto: Instagram Inter