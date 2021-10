D’Ambrosio e Dimarco stendono l’Empoli, l’Inter ritrova la vittoria al Castellani

L’Inter passa al Castellani contro l’Empoli nella decima giornata di Serie A 2021-22.

Nella prima frazione di gioco è Danilo D’Ambrosio a sbloccare il risultato, assist al bacio di Sanchez e colpo di testa vincente al minuto 34. L’Empoli rimane in dieci in avvio di ripresa per il duro intervento di Samuele Ricci su Barella.

Si apre la strada per il raddoppio nerazzurro firmato Federico Dimarco, al 66′ è Lautaro Martinez a regalargli l’assist.

Terzo gol annullato a Gagliardini sugli sviluppi di un corner, azione viziata da un fallo di mano del centrocampista.

Nel finale anche Sensi si vede annullare un gol, finisce 2-0 per l’Inter che ritrova il successo (dopo il ko con la Lazio e il pari con la Juve) e sale a quota 21 punti in classifica.

