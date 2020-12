D’Ambrosio: “Dobbiamo vincere per non avere rimpianti”

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar. A proposito della possibilità di passare il turno di Champions, D’Ambrosio si è espresso così: “Il rammarico è che domani l’esito non dipenderà unicamente da noi. A fine partita però non vogliamo avere rimpianti, dovremo fare tre punti. Sarà una partita piena di ostacoli. Quando contro lo Shakhtar abbiamo abbassato la concentrazione, loro ci hanno creato pericoli“. Sul suo ruolo: “L’anno scorso ho giocato più da quinto di centrocampo che da terzo di difesa, ma il mister ti dà la possibilità di giocare al meglio dappertutto, ti fornisce diverse soluzioni. L’importante è il collettivo e raggiungere gli obiettivi di squadra“. Sulla crescita dell’Inter: “Non è giusto fare paragoni con le squadre degli scorsi anni. Rispetto al passato è cambiato il modo di lavorare. Si continuerà a crescere, c’è una mentalità vincente“.

Foto: Twitter Inter