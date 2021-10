D’Ambrosio da record: a segno consecutivamente per 7 stagioni. Come lui solo Bonucci

L’Inter ha sbloccato una gara ostica al “Castellani” di Empoli grazie ad un gol di un suo difensore. Un gregario silenzioso, che risponde sempre presente quando viene chiamato in causa. Parliamo di Danilo D’Ambrosio, il tuttofare della difesa interista.

Il difensore campano, classe 1988, è all’Inter dalla stagione 2014-15. Da allora, 236 presenze e 21 gol in nerazzurro. Un vero jolly per ogni allenatore che lo ha avuto a disposizione. Da Spalletti, a Conte a Simone Inzaghi. Non solo duttile, può giocare sia centrale, che esterno, ma anche abile a trovare il gol.

E quello contro l’Empoli rappresenta un record per D’Ambrosio. E’ infatti uno dei 2 difensori ad aver trovato il gol in Serie A in ciascuna delle ultime 7 stagioni. L’altro è Leonardo Bonucci.

La costanza di un attaccante, quindi. Per un difensore, segnare per 7 stagioni di fila, non è roba da poco conto, soprattutto se non si è titolari fissi. E la bravura di D’Ambrosio è proprio questa: farsi trovare pronto nel momento opportuno.

