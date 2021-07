D’Ambrosio: “Con Simone Inzaghi ottimo approccio. Felice di essere ancora all’Inter”

Intervistato da Inter Tv, Danilo D’Ambrosio, difensore nerazzurro, ha parlato dei primi allenamenti con Simone Inzaghi, dopo l’addio di Conte e del suo rinnovo con il club.

Queste le sue parole: “Veniamo da due stagioni senza sosta, quindi è stato fondamentale ricaricare le energie con un po’ di vacanze. I primi giorni di ritiro sono stati positivi, abbiamo iniziato a correre e riprendere ritmo, anche se ovviamente mancano ancora tanti giocatori impegnati con le Nazionali, ma il gruppo è voglioso”.

Su Simone Inzaghi: “L’approccio è stato positivo, tutto lo staff è competente e voglioso di fare bella figura per onorare la storia interista. Sin dall’inizio siamo tutti sul pezzo. Continuare a indossare questi colori è motivo di orgoglio. Sono ormai alla nona stagione con l’Inter ma ogni volta scendo in campo cercando di dare il massimo per dimostrare di meritarmi questa maglia. Se è arrivato il rinnovo penso di aver fatto qualcosa di buono e di essermelo meritato. Il passato però adesso non conta, vogliamo confermarci in campionato, lottare in Champions League e arrivare in fondo in Coppa Italia”.

Foto: Twitter Inter