D’Ambrosio: “Abbiamo dominato, vittoria meritata”

Danilo D’Ambrosio, che insieme a Lukaku ha firmato la vittoria esterna dell’Inter sul campo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara di Marassi: “Non è stata una partita semplice, perchè ormai in Serie A non esistono partite facili. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo nelle partite precedenti, come in Champions. Oggi abbiamo dominato e siamo stati bravi a non subire gol, è una vittoria più che meritata. Oggi l’obiettivo principale era non subire gol e dominare la partita. Shakhtar? E’ importantissima, li abbiamo già affrontati e abbiamo già vinto. Se andiamo lì e pensiamo di aver già vinto, sbagliamo” Dobbiamo affrontare la partita con la stessa testa di un anno fa”.

Foto: Twitter Inter