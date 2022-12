Dalot-United, avanti (almeno) fino al 2024. Ten Hag: “Eserciteremo l’opzione di rinnovo”

Il contratto di Diogo Dalot con il Manchester United ha scadenza fissata a giugno 2023. Ma le prestazioni del terzino in questo avvio di stagione, sia con i Red Devils che con il Portogallo (con il quale ha giocato l’ultima Coppa del Mondo) hanno fatto breccia nel tecnico Erik ten Hag che ha annunciato la permanenza di Dalot al Manchester per (almeno) un altro anno: “Eserciteremo l’opzione per allungare di un altro anno il contratto di Diogo“, sono state le dichiarazioni dell’allenatore dei Red Devils sul terzino ex Milan riportate da Metro.

Foto: Instagram Dalot