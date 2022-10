Dalot non ha dubbi: “Con Ronaldo in campo siamo una squadra migliore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, il difensore del Manchester United, Diogo Dalot, ha così parlato della presenza in campo di Cristiano Ronaldo contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League dopo le recenti esclusioni: “Con Ronaldo in campo, siamo una squadra migliore. Siamo felici che sia qui”

Foto: Instagram Manchester United