Dalot: “Indossare la maglia del Milan un orgoglio”

Intervistato da Sky Sport, a pochi minuti dalla gara con lo Sparta Praga di Europa League, Diogo Dalot, esterno del Milan, ha parlato delle sue prime sensazioni nel vestire la maglia del Milan e cosa si prova a giocare in un club così prestigioso.

Queste le sue parole: “Quando giochi in Europa, sia in Champions che in Europa League, è sempre un piacere. Farlo con un club come il Milan è un doppio piacere. Giocare a destra o a sinistra non cambia. Gioco dove l’allenatore mi chiede di giocare. Finora è tutto fantastico. Quando hai dei compagni di squadra così, non può non esserlo, posso crescere tanto e migliorare sotto tanti aspetti e in questa società so che posso fare grandi cose”.

Foto: Twitter Milan