Dalot: “Giocare per il Manchester United è uno dei più grandi onori che puoi avere nel calcio”

Diogo Dalot ha commentato così sui canali ufficiali del Manchester United il rinnovo firmato con i red devils fino al 2028: “Giocare per lo United è uno dei più grandi onori che puoi avere nel calcio. Abbiamo condiviso alcuni fantastici momenti in questi cinque anni, sono cresciuto molto e la mia passione per questo incredibile club è cresciuta”.

Foto: Dalot annuncio United Twitter