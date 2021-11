Dalma Maradona non ci sta: “Stupendo tributo per mio padre, ma si lucra sulla sua immagine”

Napoli e tutto il Mondo hanno ancora nella mente e negli occhi le immagini dello stupendo tributo fatto a Diego Armando Maradona, con il commovente abbraccio della città e dei tifosi e l’installazione della statua.

La figlia di Maradona, Dalma, però, non è d’accordo a tutto ciò.

Con un post su twitter, la figlia del Pibe, ha scritto come ci sia qualcuno che sta lucrando sull’immagine del padre.

Queste le sue parole: “Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma trarre profitto dalla sua immagine e dal suo nome non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo! I corrotti sono altri! Non smetterò mai di dire quello che penso! Questo ha delle conseguenze! Dalle cause legali alle acconciature dando il proprio parere dall’ignoranza assoluta! Ne ho avuto abbastanza! Ma continuo perché l’unica cosa che mi importa è che gli sia fatta giustizia e che tutti i corrotti coinvolti cadano!”.

Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papa en lo que fue por muchos años su casa en Italia,Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amare por siempre! Los corruptos son otros! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 28, 2021

Foto: Twitter Napoli