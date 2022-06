Dall’Uruguay: Walter Gargano accusato di molestie sessuali durante una festa

Due giocatori del Peñarol sono stati denunciati per reati di molestie sessuali per aver palpeggiato in parti intime due donne durante una festa.

Tra questi c’è anche Walter Gargano, 37 anni, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Inter e Parma. La notizia è stata diffusa da Radio Universal e il procuratore incaricato delle indagini, Maximiliano Sosa, ha confermato tutto a El Observador: “La vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo. Dobbiamo raccogliere le prove di entrambe le parti”.

I fatti sarebbero accaduti a marzo, in occasione di una festa privata in una sala per bambini a cui hanno partecipato diversi giocatori del club uruguaiano che avrebbero approcciato e poi toccato alcune donne, hostess che lavoravano per l’evento, che poi hanno sporto denuncia.

Foto: Twitter Penarol