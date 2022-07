Una scelta romantica, di cuore, una volontà quella di Luis Suarez di tornare in patria e chiudere la carriera nel suo primo club: il Nacional. Secondo la stampa uruguaiana infatti il calciatore ex Barcellona e Liverpool tra le altre è pronto a tornare in patria, e proprio in queste ora dovrebbe svolgere le visite mediche di rito. Per lui pronto un contratto di un anno.

Foto: Twitter Atletico