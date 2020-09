Dall’U23 alla Juve di Pirlo: ecco la sorpresa Frabotta

La prima sorpresa di questa sera è Gianluca Frabotta. Con Alex Sandro out, sembrava scontato l’impiego di Luca Pellegrini sulla corsia di sinistra della Juventus. E invece Andrea Pirlo ha deciso di lanciare dal primo minuto il ventunenne romano, una scelta che conferma l’uscita di Pellegrini. Per Frabotta non si tratta di un vero e proprio esordio, dato che Maurizio Sarri lo aveva già lanciato nella scorsa stagione, precisamente il primo di agosto, nella sfida contro la Roma persa 3-1. Per Pirlo invece è la prima scommessa della nuova stagione: scavalcando le gerarchie, dunque anche il possibile impiego a sinistra di De Sciglio, Frabotta si candida ad essere una valida alternativa per il neo tecnico bianconero, se dal mercato non arrivasse nessuna novità. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, nell’ultima stagione ha giocato con la Juventus U23 (20 presenze). Ora si gioca la sua chance, titolare a sorpresa contro la Sampdoria.

Foto: Twitter Juve