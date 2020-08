Dall’Olanda: Van de Beek ha detto ai compagni che sarà del Manchester United

Come annunciato dal De Telegraaf prima e da Sport poi, nel bel mezzo del vortice causato dalla decisione di Leo Messi di lasciare il club, il Barça vede un possibile futuro giocatore scelto da Koeman, svanire: Van de Beek firmerà per il Manchester United. Lo ha comunicato lo stesso giocatore ai compagni dell’Ajax. L’olandese si recherà a Manchester per chiudere l’operazione. Questo è un duro colpo nei piani del Barcellona, ​​poiché il nuovo allenatore Ronald Koeman voleva avere Van de Beek per la prossima stagione. L’unica cosa che ha annullato la firma dell’olandese da parte del Barça sono stati i 55 milioni che l’Ajax chiedeva per il suo trasferimento e che il Barcellona, ​​per ora, non poteva ipotizzare. Il club catalano si aspettava di poter alleggerire un pò la rosa per provare a inglobare il centrocampista ma lo United lo ha superato.

Foto: echo.nl