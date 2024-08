Dall’Olanda: Udinese a un passo da Ekkelenkamp. In arrivo anche Karlstrom

L’Udinese sta per chiudere un paio di colpi. Da Olanda e Belgio diverse fonti in mattinata (a partire dal portale Gva.be) hanno segnalato una trattativa in stato avanzato per il centrocampista Jurgen Ekkelenkamp, olandese classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e che nell’ultima stagione ha militato in Belgio con l’Anversa. Grande struttura fisica, Ekkelenkamp può giocare in diversi ruoli del centrocampo. Dopo aver ufficializzato Esteves, trovano conferme le voci di ieri circolate in Polonia da parte del giornalista Sebastian Staszewski sulla trattativa in stato per Jasper Karlstrom. Si tratta di un mediano svedese classe 1995 in uscita dal Lech Poznan, operazione per una cifra non lontana dai 3 milioni. Una richiesta precisa del nuovo allenatore Runjaic.