Dall’Olanda: Tagliafico ha accettato il Lione. Contratto fino al 2025

Nicolas Tagliafico si appresta ad essere un nuovo calciatore del Lione. Dopo l’ultimatum lanciato dal club francese in mattinata è arrivato il sì definitivo del terzino argentino. Lo scrive il Telegraaf in Olanda, che spiega come il giocatore classe ’92 ha accettato la corte dei francesi, che lo acquisteranno dall’Ajax per 4 milioni di euro. Tagliafico firmerà un contratto triennale da 2.5 milioni più bonus. L’argentino è atteso nei prossimi giorni in Francia per le visite e la firma sul contratto.

Foto: Instagram Tagliafico