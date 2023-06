Dall’Olanda, Strootman tentato dal ritorno a casa, allo Sparta Rotterdam

Kevin Strootman padrone del suo destino e indeciso sul suo futuro. A fine giugno scadrà l’oneroso contratto con l’Olympique Marsiglia e certamente non verrà rinnovato. Il centrocampista ha passato l’ultimo anno in prestito al Genoa ed è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A. Nonostante le 33 primavere alle sue spalle i rossoblù starebbero vagliando di metterlo sotto contratto per il prossimo anno. Il giocatore però starebbe vagliando un ritorno a casa. In Olanda e allo Sparta Rotterdam, la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Con i Kasteelheren -“Signori del Castello”. ha disputato 72 partite in 4 anni tra il 2007 e il 2011. Sarebbe un romantico traguardo per la sua carriera. Voetbal International” ed Espn Olanda riportano che l’ex stella della nazionale Oranje ci starebbe seriamente pensando. Ieri intanto era sugli spalti ad assistere a Sparta Rotterdam-Twente. Era la finale d’andata dei playoff di Eredivisie per la Conference League. Uno Sparta che dovesse disputare le coppe europee farebbe sicuramente ancora più gola al calciatore.

Fonte Foto: instagram personale