Dall’Olanda: Siviglia, per il futuro si studia il colpo Marin dell’Ajax

Si allunga la lista di pretendenti per Razvan Marin, gioiello romeno acquistato in estate dall’Ajax. Sulle tracce del talento classe 1996 ci sarebbero diversi club: tra questi, secondo quanto rivela la stampa olandese, c’è anche il Siviglia di Monchi che starebbe giù studiando il colpo Marin per il futuro.

Foto: France Football