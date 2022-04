Dall’Olanda: Onana non giocherà più con l’Ajax, ten Hag l’ha mandato in vacanza

André Onana sta vivendo settimane – forse mesi – davvero complicati, tra la decisione di non rinnovare con l’Ajax e prestazioni non esaltanti. L’estremo difensore è oramai da tempo il prescelto per il post Handanovic in casa Inter e, scrive il De Telegraaf, ten Hag ha deciso che il classe ’96 non giocherà più con i Lancieri. La decisione è stata ratificata dal fatto che l’allenatore abbia mandato il calciatore in vacanza nel suo Paese, il Camerun. Molto probabilmente, si legge, Onana non tornerà e attenderà direttamente il volo verso Milano.

Foto: Twitter Onana