Dall’Olanda: l’Ajax lavora al ritorno di Luis Suarez

L’aria di rivoluzione all’interno del Barcellona ha iniziato a far vacillare la titolarità di alcuni talenti blaugrana. Secondo il portale olandese De Telegraaf, l’Ajax sta lavorando ad un piano per permettere a Luis Suarez un ritorno in terra olandese. Il “pistolero” ha vestito la maglia dei lancieri dal 2007 al 2011 totalizzando 110 presenze e 81 reti. Il numero 9 dei blaugrana resta il sogno di mercato dei biancorossi.

Foto: AS