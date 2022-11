Dall’Olanda: arrestato Ihattaren, calciatore di proprietà della Juventus

Non c’è pace per il giovane Mohamed Ihattaren, calciatore olandese di proprietà della Juventus, che è arrivato in bianconero nel 2021. In un anno e mezzo di Juve, dove per lo più è sato girato in prestito a varie squadre, il giocatore è stato più in prima pagina per questioni personali che per altro.

Ora, come riporta De Telegraaf, il calciatore sarebbe stato arrestato in Olanda.

Ihattaren si trovava in un’abitazione ad Utrecht quando è stato raggiunto da agenti della polizia e trasferito in una stazione di polizia. Le prime indiscrezioni parlano di un arresto per minacce, senza ulteriori dettagli.

Foto: Instagram Ajax