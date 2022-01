DALL’OLANDA ALLA PRIMA GIOIA IN ITALIA: ABDOU HARROUI, UN CENTROCAMPISTA TUTTOFARE AL SERVIZIO DEL SASSUOLO

Nella giornata di ieri il Sassuolo ha battuto 1-0 il Cagliari conquistandosi i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. A decidere la gara è stata una rete di Abdou Harroui, alla sua prima gioia con i neroverdi. Nato in Olanda il 13 gennaio 1998, Abdou è un centrocampista molto duttile cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Sparta Rotterdam con cui ha debuttato in prima squadra nel 2018 in una gara di Eredivise persa 2-1 contro l’AZ Alkmaar. Dopo aver totalizzato 68 partite e 11 gol, la scorsa estate è arrivata la chiamata del Sassuolo alla ricerca di un centrocampista dopo la cessione di Locatelli alla Juventus. I neroverdi lo hanno prelevato dallo Sparta Rotterdam in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro e, dopo 15 presenze, ieri è arrivata la prima gioia per Harroui in Italia che ha regalato ai neroverdi la loro prima storica qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Insomma, tutto il mondo Sassuolo ora si augura che questo gol possa aver sbloccato definitivamente il centrocampista dandogli una carica in più per il resto della stagione.

FOTO: Instagram Harroui