Dall’Olanda: Ajax, in estate può partire Onana. Ci sono le big di Premier

Potrebbero separarsi le strade di André Onana e dell’Ajax. Secondo quanto riporta la stampa olandese, nei giorni scorsi il portiere avrebbe informato il club di Amsterdam in merito alla sua volontà di provare una nuova esperienza. Una sua cessione in estate, dunque, va presa in seria considerazione anche se il costo del suo cartellino è superiore ai 50 milioni di euro. Sulle tracce di Onana ci sono soprattutto le big di Premier League: Chelsea e Tottenham monitorano la situazione con attenzione.

Foto: Twitter personale Ajax