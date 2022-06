Dall’Olanda: accordo Ajax-Tottenham per Bergwijn. Agli Spurs 25 milioni

Steven Bergwijn vicino a lasciare il Tottenham e a tornare in Olanda. Secondo quanto riporta il Telegraaf, l’Ajax avrebbe trovato l’accordo con il Tottenham per il trasferimento in biancorosso dell’esterno mancino. Sarà un’operazione da circa 25 milioni di euro più bonus con il giocatore che firmerà un contratto di cinque anni con i lancieri.

Bergwijn è vicino a tornare all’Ajax, con cui non ha mai esordito in prima squadra, ma è cresciuto nel settore giovanile prima del passaggio al PSV.

Foto: Twitter Tottenham