Jacopo Dall’Oglio, come si può evincere dalla foto in alto, è a Catania. Il centrocampista classe 1992 nelle prossime ore si legherà al club etneo sottoscrivendo un contratto triennale. Il 27enne, svincolatosi dal Brescia dopo aver vinto il campionato di Serie B, è pronto per una nuova avventura con la maglia del Catania.