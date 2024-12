Dall’offerta del City alla fiducia di Ancelotti: Asencio si è preso il Real Madrid

“Ha dimostrato di essere un difensore centrale affidabile . La conoscenza della posizione non gli manca assolutamente. È molto ben posizionato, fiducioso e motivato . Ha contribuito tantissimo in queste quattro partite. Se un giorno dovrò farlo sedere in panchina ci penserò attentamente”. Queste le parole di Carlo Ancelotti nei confronti di Raùl Asencio, dono delle giovanili alla retroguardia dei Blancos, oggi colma di assenze. Il classe 2003 ha colpito tutto l’ambiente, grazie alla sua grande attenzione e tranquillità con e senza la palla, oltre che per le sue doti difensive da veterano. Come racconta AS, il centrale spagnolo quest’estate è stato fortemente attenzionato dal Manchester City, che per il suo cartellino aveva offerto circa 6 milioni di euro. No secco del difensore, che ha voluto proseguire con fermezza la sua esperienza al Real Madrid, conscio che il suo momento di mettersi in mostra sarebbe presto arrivato. Il suo contratto scade nel 2026 (la sua clausola rescissoria è di 50 milioni), e a fine stagione la dirigenza si siederà al tavolo col giocatore per discutere del prolungamento di contratto.

Foto: Instagram Asencio