Dallo Zaccheria al Vélodrome, è Gattuso contro De Zerbi al sapore d’Europa. E che le scintille siano solo di spettacolo…

Sembra quasi uno scherzo del destino il nuovo incontro tra Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi. Una beffa che il loro primo incontro si sia incendiato in quel lontano playoff del 2016 tra Foggia e Pisa allo Zaccheria e che 7 anni dopo si ritrovino sulle panchina di Marsiglia e Brighton, a livelli decisamente più alti come in Europa League, ma sempre in un’arena rovente come il Vélodrome. A Foggia la situazione era andata addirittura troppo oltre il tifare: risse, invasioni di campo, forze dell’ordine sul rettangolo verde e bottigliette tirate dagli spalti che atterrano sulle teste degli allenatori, in questo caso la vittima fu l’ex centrocampista rossonero ai tempi sulla panchina nerazzurra. Non sarà comunque il primo face-to-face tra il tecnico bresciano e il nativo di Corigliano dopo quello spiacevole episodio del playoff di Serie C: i due infatti si sono già incontrati sulle panchine di Milan e Sassuolo nella stagione 2018-2019, e in entrambi gli incontri fu Ringhio a spuntarla, con un netto 4-1 nella gara di andata al Mapei e un 1-0 tirato al ritorno, complice un’autorete di Lirola. Fu uno dei migliori momenti del Diavolo di Gattuso quello della vittoria sui neroverdi, dal momento che quella sera sembrò davvero la svolta per la formazione meneghina: terzo posto in classifica e speranze di tornare in Champions League in netto rialzo. Il calo di fine stagione e la rimonta dell’Inter di Spalletti però lasciò solamente un amaro quinto posto e un ingresso in Europa League al Milan di Gattuso, una competizione che l’anno dopo non affronterà mai causa esclusione per motivi finanziari.

Un’Europa League però che questa sera ci sarà e vedrà come protagonisti nuovamente i due tecnici di quel rovente Foggia-Pisa, in un Marsiglia-Brighton che ha tutta l’aria di essere il vero big match del Girone B della competizione. Sarà come un salto nel passato, con la caldissima tifoseria marsigliese pronta ad accogliere l’esordio casalingo del tecnico calabrese contro proprio quell’avversario con cui ebbe un acceso confronto sul prato del Pino Zaccheria, una trama quasi da film western. Luci pronte dunque al Vélodrome per il Gattuso-De Zerbi parte IV, con la speranza che questa volta le scintille e la garra siano elementi esclusivamente del campo.

Foto: Twitter O. Marsiglia