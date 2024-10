DALLO UNITED ALLA DOPPIETTA AL CESENA: MELLE MEULENSTEEN, UN BOMBER A SORPRESA

Mancino, fisico imponente (188 centimetri), mediano ma anche all’occorrenza difensore centrale. Questo è il profilo di Melle Meulensteen, protagonista assoluto con una doppietta nella vittoria della Sampdoria in casa del Cesena per 5-3.

Olandese, con passaporto inglese, originario di Beugen, Meulesteen ha militato in serie A anche nell’ultimo biennio con il Vitesse, ma l’ultima stagione è stata compromessa da problemi finanziari. Lo scorso aprile, i gialloneri sono stati sanzionati con 18 punti di penalizzazione in classifica per non aver rispettato i requisiti del regolamento per la licenza d’iscrizione al campionato. Ovviamente, l’ultimo posto con retrocessione è stata la conseguenza aritmetica.

Nella formazione di Arnheim è arrivato nel 2022 dopo gli inizi nell’Academy del Manchester United e la prima esperienza in patria, al RKC Walwijk, dove è rimasto per 5 stagioni, indossando anche la fascia di capitano. Spesso utilizzato in difesa, ha contribuito alla promozione nella Eredivisie. E’ stato Phillip Cocu, a riportarlo in mediana, il ruolo che Meulensteen preferisce.

Melle arriva da una famiglia tutta impegnata nel mondo del calcio. Il padre René è vice allenatore dell’Australia, ma ha lungamente collaborato con Sir Alex Ferguson, il fratello Joppe è match analyst nel Middlesbrough.

