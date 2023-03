Dallo Spezia al Friburgo, cinque partite senza gol per Vlahovic: è la striscia peggiore con la Juventus

Spezia, Nantes, Torino, Roma e Friburgo. Con quella di ieri diventano cinque le partite senza un gol per Dusan Vlahovic. Una striscia così negativa l’attaccante serbo, in maglia bianconera, non l’aveva mai collezionata. L’ultima rete risale al 16 febbraio nel pareggio casalingo contro il Nantes, nell’andata dei playoff di Europa League. Fatta eccezione per la gara di ritorno contro la squadra francese, l’ex Fiorentina nelle restanti 4 partite è sempre partito titolare, non riuscendo però mai a trovare la via della rete.

La sua stagione fin qui, condizionata anche dalla pubalgia di inizio anno che ha segnato il suo ritorno in campo, non è sicuramente delle migliori. L’attaccante della Juventus cercherà di sbloccarsi già a partire dalla prossima gara interna di campionato contro la Sampdoria. L’occasione è di quelle migliori per far tornare a gioire il popolo bianconero.

Foto. Instagram Juventus