Dallo Spallanzani: “De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno bene e presto torneranno a casa”

“Daniele De Rossi sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi”. Lo ha detto il professore Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo” ha proseguito poi Vaia, “presto torneranno a casa”, ha proseguito in una intervista in radio a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. Infine ha affermato: “Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro