DALL’INTUIZIONE DI HODGSON ALLA CHIAMATA DI SOUTHGATE: ADAM WHARTON, IL TALENTO DEL CRYSTAL PALACE

L’ultimo anno di Adam Wharton è stato un saliscendi di emozioni: a gennaio, il centrocampista classe 2004 lottava per non retrocedere in Championship con la maglia del Blackburn. A febbraio la chiamata del Crystal Palace, che lo preleva per 22 milioni di sterline, ma la notizia più bella è quella che arriva da Gareth Southgate, che decide di convocarlo per gli Europei appena terminati.

Centrocampista, mancino, giocatore versatile, più un mediano che un box to box anche se, a inizio carriera, giocava da 10 dietro a una punta. Sa cosa fare col pallone tra i piedi e come recuperarlo con pressing furioso quando ce l’hanno gli altri.

Al Crystal Palace ci è durante l’ultimo giorno di mercato della sessione di gennaio quando il club londinese ha sborsato 18,5 milioni di sterline, più 3,5 di bonus per portarlo tra i grandi. Battuta la concorrenza di Liverpool, Everton e Newcastle, ha firmato un contratto fino al 2029. L’ultimo regalo di Roy Hodgson al Crystal Palace.

L’inizio, però, non è stato dei migliori. Si è fatto sfilare un pallone nella prima gara, persa col Brighton, che ha portato al gol del club di De Zerbi. Poi non ha sbagliato più e si è preso le chiavi della squadra che, con l’arrivo suo e di Glasner, ha cambiato marcia. Da lì 14 presenze, 2 assist e l’exploit insieme al resto della squadra.

La sua è una scalata rapida e senza ostacoli. Figlio di Blackburn, è in quel settore giovanile che è cresciuto dopo esserci arrivato quando di anni ne aveva solo sei. Spesso lo si vedeva tra i bambini che accompagnavano in campo gli eroi dell’epoca della prima squadra, da McCarthy a Santa Cruz. Col Blackburn ha firmato il primo contratto professionistico nel 2022. Sempre lì, il 10 agosto, ha debuttato in prima squadra nell’incontro di Coppa di Lega vinto 4-0 contro l’Hartlepool Utd. Il suo allenatore era John Dahl Tomasson. In questo 2023/24 ha messo un’altra marcia. Nella prima parte della stagione aveva raccolto 26 presenze in Championship, segnando 2 reti e servendo 3 assist. È arrivata poi prima la chiamata della nazionale U20, poi quella della Premier e infine quella di Southgate.

Foto: Instagram Adam Wharton